В Звенигороде снесут аварийный дом

В Звенигороде на территории санатория «Поречье» приступили к демонтажу аварийного пятиэтажного жилого дома № 35, площадь которого составляет более 4,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Дом построили в 1964 году, он утратил эксплуатационную надежность и был признан аварийным и подлежащим сносу. В декабре 2024 года в рамках областной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» прошло расселение жильцов 60 квартир.

Специалисты проводят комплекс мероприятий по демонтажу в соответствии с муниципальной программой Одинцовского округа «Архитектура и градостроительство», работы завершат до конца июля 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.