В Звенигородском музее-заповеднике организуют мастер-классы

В феврале в Звенигородском музее-заповеднике Одинцовского округа организуют тематические мастер-классы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в воскресенье, 8 февраля, для посетителей проведут мастер-класс «Слепки времени». Участники смогут создать артефакты из холодного фарфора: слепки природных материалов (листочки, веточки), отпечатки лап динозавра и не только. Через неделю там пройдет мастер-класс «Свет горных вершин» от художника и руководителя творческой студии «Колокольчик» Юлии Баженовой. Узнать подробности об этих и других мероприятиях можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+