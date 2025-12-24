В Звездном городке стартовали общестроительные работы в рамках капремонта ДК «Дом космонавтов»
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В ЗАТО городской округ Звездный городок, в доме № 7 одноименного поселка продолжается капитальный ремонт дома культуры «Дом космонавтов», подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить до конца 2026 года.
Здание построили в 1967 году. В нем проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только. Отметим, что Дом космонавтов является местом памяти и уважения к первому космонавту Ю.А. Гагарину.
