В Звездном городке стартовали общестроительные работы в рамках капремонта ДК «Дом космонавтов»

В ЗАТО городской округ Звездный городок, в доме № 7 одноименного поселка продолжается капитальный ремонт дома культуры «Дом космонавтов», подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить до конца 2026 года.

Здание построили в 1967 году. В нем проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только. Отметим, что Дом космонавтов является местом памяти и уважения к первому космонавту Ю.А. Гагарину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.