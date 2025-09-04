Вакцинация от гриппа стартовала в ТЦ и МФЦ Подольска

В Подольске стартовала вакцинация от гриппа в торговых и многофункциональных центрах. Также поставить прививку можно в поликлинике.

В этом году в Подмосковье вакцинацией от гриппа планируется охватить более 1,1 млн детей, отметили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Подольске 4 сентября выездная вакцинация прошла в МФЦ на улице Кирова и в ТЦ «Остров сокровищ». В общей сложности в этот день прививки поставили около 30 жителей.

Следующая выездная вакцинация пройдет 5 сентября в Климовске — в гипермаркете «Глобус» на Молодежной улице. Поставить прививку можно будет с 17:00 до 20:00. Также здесь можно будет пройти вакцинацию с 9:00 до 12:00 9, 16, 23 и 30 сентября; с 17:00 до 20:00 5, 12, 19 и 26 сентября; с 9:00 до 13:00 6, 13, 20 и 27 сентября.

В МФЦ на улице Кирова поставить прививку можно будет с 9:00 до 13:00 4, 11, 18 и 25 сентября. В ТЦ «Остров сокровищ» — с 12:00 до 15:00 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии детского здравоохранения в области.