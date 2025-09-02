Вакцинация взрослых от гриппа началась в Подольске

В Подольске началась вакцинация взрослого населения от гриппа. В Подольскую ОКБ завезли 30 тыс. доз вакцин «Флю-М» и «Совигрипп», которые содержат актуальные штаммы гриппа А H1N1, H3N2 и вирус гриппа B.

В Подмосковье также стартовала мобильная вакцинация от гриппа, отметили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

Поставить прививку можно во всех поликлиниках Подольска. Чтобы создать в муниципалитете коллективный иммунитет, нужно вакцинировать около 160 тыс. жителей.

«Вакцина действует мягко, но эффективно. Иммунизация необходима людям призывного и старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, медработникам, педагогам и работникам социальной сферы», — отметила эпидемиолог Подольской ОКБ Ирина Каширина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе поликлиники в Дзержинском, в которой завершили ремонтные работы.