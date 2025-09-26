Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли более 300 тыс. детей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа, в 2025 году прививку сделали более 300 тыс. детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Своевременная вакцинация позволяет защитить организм от опасных осложнений, к которым может привести грипп», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, дети могут пройти процедуру в поликлиниках и образовательных учреждениях. Перед этим врач осмотрит их на предмет отсутствия противопоказаний.
