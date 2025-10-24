Валовой сбор озимых зерновых в Подмосковье составил более 336 тыс. тонн

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о ходе уборочной кампании. В регионе продолжается сбор зерновых и зернобобовых культур.

Так, в области собрали более 336 тыс. тонн зерновых. Этот показатель почти на 59 тыс. тонн превысил результат прошлого года. Больше всего было собрано пшеницы — почти 327 тыс. тонн. Озимой ржи собрали 7 тыс. тонн, тритикале — 2,2 тыс. тонн.

Средняя урожайность составила 42,5 центнера с гектара. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 35,1 центнера с гектара. Урожай собрали с 160,3 тыс. га.

Озимыми под урожай 2026 года засеяли 91% запланированных площадей. Пшеницей засеяли более 73,5 тыс. га, рожью — 2,4 тыс. га, тритикале — 727 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поучаствовал в выставке «Золотая осень». В рамках мероприятия он рассказал, каких результатов добился регион в сельском хозяйстве.