Варенье из луховицких огурцов признали лучшим гастрономическим сувениром России

Варенье и сладости из луховицких огурцов вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, продукция ТМ «Огуречная столица» заняла первое место в номинации «Гастрономический сувенир» средней ценовой категории.

В ассортименте компании представлено несколько вкусов варенья, в том числе из огурцов, яблок, с лимоном и имбирем, с огурцами и медом. Помимо этого, доступны пряники и печенье с огурцами, мармелад и зефир.

В 2025 году на конкурс поступило более 3,5 тыс. заявок. В финал прошли около 1 тыс. позиций от участников.

