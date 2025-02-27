Вебинар об экспорте в Египет проведут для подмосковных предпринимателей

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре для экспортеров «Час с торговым представителем РФ в Арабской Республике Египет», он пройдет в онлайн-формате во вторник, 11 марта, Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках вебинара участники узнают о возможностях выхода на рынок Египта, особенностях ведения бизнеса и не только. В качестве спикера на нем выступит торговый представитель России в Египте Алексей Теванян.

Организатором выступает областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО), зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что поддержку предпринимателей в регионе осуществляют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

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