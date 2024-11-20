Вебинар по экспорту во Вьетнам проведут для компаний из Подмосковья

Подмосковные компании-экспортеры смогут посетить вебинар на тему: «Перспективные ниши для экспорта российских товаров на рынок Вьетнама и преодоление конкуренции», который состоится 2 декабря. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. Участники узнают о том, зачем выбирать Вьетнам для экспортного направления, об особенностях вхождения на его рынок и не только. В качестве спикера на мероприятии выступит представитель АО «РЭЦ» во Вьетнаме Колтыгин Илья Олегович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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