Вечерние рейды проведут на железной дороге Подмосковья для снижения смертности

В Подмосковье на железной дороге будут проходить вечерние профилактические рейды, направленные на снижение смертности, с участием представителей администраций округов и сотрудников транспортной полиции. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты провели уже более 60 вечерних рейдов на железнодорожных станциях и переходах в 20 городских округах области. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», — говорится в сообщении.

Волонтеры и представители администраций также организуют дежурства, чтобы предотвращать нарушения. В ведомстве уточнили, что с начала 2024 года на железнодорожной инфраструктуре региона зафиксировали 153 смертельных случая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.