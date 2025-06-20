Вентиляцию начали обустраивать в учебном корпусе на Народной улице Подольска

В Подольске начались работы по обустройству вентиляции в пристройке к школе № 16, которая расположена на Народной улице. Как отметил глава округа Григорий Артамонов, при строительстве образовательных учреждений по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева внимание уделяют не только функциональности, но и архитектурному облику зданий.

Переход от библиотеки к классным помещениям в новом учебном корпусе будет построен с помощью светопрозрачных витражных конструкций. Витражи придадут зданию современный и легкий облик.

Сейчас на объекте продолжаются монолитные работы и бетонирование вентиляционного канала в первой секции. Также ведется прокладка инженерных коммуникаций.

Завершить прокладку сетей и благоустройство прилегающей территории планируется до 1 сентября. Полностью сдать объект намерены в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал устранить дефицит педагогов в школах региона.