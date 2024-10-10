Вертолеты санавиации Подмосковья совершили почти семьсот вылетов в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года вертолеты санитарной авиации в Подмосковье совершили более 660 вылетов, чтобы оказать помощь 646 пациентам, в том числе 432 детям. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в медучреждение для оказания помощи. Важно, что она не зависит от дорожного трафика и расстояния», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве уточнили, что вертолеты могут совершать вылеты и в темное время суток, потому что посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт». В состав авиамедицинских бригад входят врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.