Веселые старты и забеги пройдут в Балашихе в период зимних праздников. Так, 6 и 8 января в парке Заречная состоится забег «В закат». 10 января у арочной сцены стартует забег «5 верст». 8 января в парке «Пехорка» пройдут веселые старты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в регионе зимой пройдет более 1 тыс. мероприятий.

Также 10 января дружеский старт «5 верст» состоится в Пестовском парке. В Ольгинском лесопарке в этот день проведут беговую тренировку и специальную лыжную подготовку. 11 января там же пройдет занятие по ОФП.

