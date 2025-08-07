Ветеран СВО из Ленинского округа вышел в полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться»

Фото: [ пресс-служба администрации Ленинского г. о. ]

Ветеран СВО из Ленинского округа Подмосковья Дмитрий Белитский вышел в полуфинал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

В регионе до этого утвердили список участников образовательной программы «Герои Подмосковья», рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дмитрий Белитский участвует в конкурсе в специальной номинации для опытных наставников «СВОй наставник». Он представил проект по патриотическому воспитанию молодежи «Наставник Z». В его рамках в Ленинском округе с прошлого года организуют тематические мероприятия в школах.

Заключительный этап полуфинала конкурса прошел в Чувашии. В нем приняли участие 500 человек. Финал состоится в октябре в Казани.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ветеранах спецоперации, которые завершили свое обучение для работы на государственной службе.