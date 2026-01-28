Ветеран СВО рассказал, что нужно для участия в программе «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» требует от участников специальной военной операции наличия личной мотивации, обучение помогает им определиться с дальнейшим профессиональным путем в жизни. Об этом заявил ветеран СВО, участник проекта Алексей Киселенко.

«Если говорить о том, какие качества нужны, чтобы пройти отбор и не потеряться в программе, то я думаю, что здесь не столько важен опыт, сколько личная мотивация. Все зависит от того, что человек хочет получить от программы», — отметил Киселенко.

Военный добавил, что обучение в рамках проекта предусматривает усвоение большого объема информации, а также изучение новых видов деятельности.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.