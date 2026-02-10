Ветеран СВО рассказал, что поможет пройти отбор по программе «Герои Подмосковья»

Личная устойчивость поможет участникам специальной военной операции пройти отбор и не потеряться в программе «Герои Подмосковья». Об этом заявил ветеран СВО, старший лейтенант, участник проекта Игорь Тараканов.

«Я прошел, как прошел. Наверное, опыт, знания, кругозор. Мотивация на тот момент, может, и была, но я не думаю, что она основное. Думаю, важнее личная устойчивость», — сказал Тараканов.

По его словам, обязательными качествами также являются твердость духа и уверенность в себе.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.