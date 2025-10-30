Ветеран СВО рассказал, как программа «Герои Подмосковья» помогает развиваться

Региональная программа «Герои Подмосковья» представляет собой не просто обучение, а инструмент, который помогает участникам специальной военной операции развиваться самому и поддерживать других. Об этом рассказал финалист программы, ветеран СВО, лейтенант запаса Игорь Какушкин.

«Для меня участие в программе — логичное продолжение пути, который начался еще два года назад. Тогда я проходил реабилитацию, участвовал в программе «Время героев» и понял, что хочу двигаться дальше — помогать другим», — рассказал Какушкин.

По его словам, он хочет показать на своем примере, что добиться можно любой цели, в том числе в политике, волонтерстве, бизнесе или культуре. Военный также поблагодарил президента России Владимира Путина за идею данных программ, а также губернатора Московской области Андрея Воробьева и вице-губернатора Московской области Марию Нагорную, которая курирует подмосковную программу.

Проект направлен на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.