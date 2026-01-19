Ветеран СВО рассказал, какие знания позволяет получить программа «Герои Подмосковья»

Региональная программа «Герои Подмосковья» позволяет участникам специальной военной операции получить новые знания по развитию профессиональных навыков, а также способствует самосовершенствованию. Об этом заявил ветеран спецоперации, участник программы Алексей Киселенко.

«Это возможность, скажем так, влиять на судьбу нашего государства. Может быть, это громко сказано, но, тем не менее, это возможность что-то делать для своего государства, для своего народа», — сказал Киселенко.

По его мнению, обучение по проекту также позволяет военным приносить пользу на госслужбе, если нет возможности продолжать служить в погонах.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.