Ветеран СВО рассказал о деталях обучения по программе «Герои Подмосковья»

Обучение по региональной программе «Герои Подмосковья» позволяет участникам специальной военной операции повысить квалификацию, а также получить знания не только о госслужбе. Об этом заявил участник программы, старший лейтенант Игорь Тараканов.

«Сомнений, идти или не идти (учиться в программу «Герои Подмосковья» — Прим. ред.), у меня не было. Важно: программа не зациклена только на госслужбе. Это не я придумал, это суть самой программы», — сказал Тараканов.

Военный отметил, что данный проект развивает управленческие компетенции, а также дает возможности развиваться в разных направлениях.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

