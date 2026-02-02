Ветеран СВО рассказал о практике по программе «Герои Подмосковья»

Региональная программа «Герои Подмосковья» позволяет ветеранам специальной военной операции получить новую профессию и продолжить служить Родине в другом формате, в рамках обучения они также проходят стажировки. Об этом рассказал ветеран спецоперации, старший лейтенант, участник обучения Игорь Тараканов.

«После первого модуля была стажировка два месяца, и я проходил ее у нас в городском округе (Наро-Фоминском — Прим. ред.), в дирекции по капитальному строительству. Там мне, в общем, многое знакомо, потому что я 22 года на стройке, на руководящих должностях, и это моя среда. Но вот второй этап стажировки сейчас прохожу уже в территориальном управлении», — сказал Тараканов.

По его словам, практика проходит насыщенно – он принимает участие в выездных мероприятиях, общается с населением и не только.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.