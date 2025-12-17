Ветеран СВО рассказал о программе «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам специальной военной операции приносить пользу обществу, поскольку позволяет продолжить служить людям в мирной жизни. Об этом заявил участник программы «Герои Подмосковья», ветеран СВО, старший лейтенант Александр Бронников.

«Наша служба была востребована там (на фронте. — Прим. ред.), и после возвращения возникает понимание, что нужно быть полезным и здесь», — заявил Бронников.

Он подчеркнул, что обучение воспринимается как служба людям в мирной жизни.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

