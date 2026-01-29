Ветеран СВО рассказал об обучении по программе «Герои Подмосковья»

Один из участников программы «Герои Подмосковья», ветеран специальной военной операции, старший лейтенант Игорь Тараканов признался, что остался доволен обучением. В прошлом он был руководителем в строительной сфере, теперь же получил новые знания и перспективы дальнейшего развития.

По его словам, проект открыл для него новые возможности, также дал реальные знания. Он отметил, что их можно будет применять в развитии карьеры.

«Во-первых, это новые знания, причем в широком смысле: что такое муниципальная и государственная служба, как все устроено, как принимаются решения. Плюс сам объем знаний более глобальный, можно сказать, на государственном уровне», — сказал Тараканов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

