Ветеран СВО рассказал об организаторах программы «Герои Подмосковья»

Перед организаторами региональной программы «Герои Подмосковья» стоит сложная задача, это происходит из-за нескольких факторов. Об этом заявил ветеран специальной военной операции, капитан запаса Максим Шарин.

«Задача у организаторов очень сложная — с одной стороны, помочь с трудоустройством, с другой — не допустить ошибок», — объяснил участник программы.

По его словам, иногда участники готовы взять на себя больше, чем реально могут на этом этапе. Шарин отметил, что важную роль играет двусторонняя работа программы и участников.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

