Ветеран СВО рассказал об особенностях программы «Герои Подмосковья»

Обучение по программе «Герои Подмосковья» отличается от других программ, где часто дается теоретическая часть без практики. Об этом заявил ветеран специальной военной операции, старший лейтенант, участник обучения Игорь Тараканов.

По его словам, региональный проект отличается наличием очных модулей, которые насыщены пользой.

«Очень грамотные люди проводят лекции. И важно, что много практики: не просто теория ради теории. Да, теория есть, конечно, и профессора, и преподаватели из разных университетов, но много людей-практиков: депутаты, министры правительства области, управленцы», — пояснил Тараканов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.