Ветеран СВО рассказал об участниках программы «Герои Подмосковья»

Ветеран СВО Киселенко рассказал об участниках программы «Герои Подмосковья»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Участниками программы «Герои Подмосковья» являются люди, которые доказали лояльность государству, этим она и отличается от обычного обучения. Об этом заявил ветеран специальной военной операции, участник программы Алексей Киселенко.
По его словам, подготовка в рамках проекта отличается и тем, что участникам предлагают большое количество практики и живых примеров.
«Но взаимодействие идет полное: это не просто лекция, как в вузе, а, скорее, диалог между преподавателем и слушателями», — сказал Киселенко.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.