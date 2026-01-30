Ветеран СВО выразил благодарность губернатору за программу «Герои Подмосковья»

По его словам, он очень благодарен за проект и за возможность принять участие в нем.

«Что касается вдохновения, то, думаю, об этом лучше говорить уже по окончании обучения, по результатам. Тогда можно будет точно сказать, ради чего все это было», — отметил Киселенко.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

