Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о формуле воспитания патриотизма
Фото: [Медиасток.рф]
Воспитание патриотизма должно начинаться с самого рождения. Об этом заявил самый старший победитель премии «Голос истории» в специальной номинации «За вклад в историческое просвещение молодежи», ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, капитан 2-го ранга, доктор философских наук Константин Панферов, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что историческое просвещение должно быть правдивым, а также призвал россиян воспитывать любовь к Родине на лучших примерах служения стране. По его словам, в пример молодежи можно ставить Александра Невского, Дмитрия Донского, Георгия Жукова, а также участников специальной военной операции.
«Мы за ту историю, которую нельзя переписывать. Из истории надо брать не то, сколько платьев было у Екатерины II или Елизаветы Петровны, и гордиться этим. Нам нужно брать все лучшее, что пользу приносит для нашего молодого человека», — заключил Панферов.
