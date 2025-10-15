Ветераны Подмосковья в ноябре получат выплаты к годовщине битвы под Москвой
Фото: [Министерство социального развития МО]
Подмосковные ветераны в ноябре получат выплаты к годовщине битвы под Москвой. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Размер выплаты составит 40 тыс. руб. Меру поддержки получат ветераны, которые были награждены медалями «За оборону Москвы».
Мера поддержки оказывается ежегодно в проактивном режиме, то есть для получения выплаты не нужно подавать заявление.
