Ветераны Подмосковья в ноябре получат выплаты к годовщине битвы под Москвой

Выплаты к годовщине битвы под Москвой получат ветераны Подмосковья

Официально

Фото: [Министерство социального развития МО]

Подмосковные ветераны в ноябре получат выплаты к годовщине битвы под Москвой. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Размер выплаты составит 40 тыс. руб. Меру поддержки получат ветераны, которые были награждены медалями «За оборону Москвы».

Мера поддержки оказывается ежегодно в проактивном режиме, то есть для получения выплаты не нужно подавать заявление.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области вручил награды почетным гражданам Подмосковья.

Актуально
Подмосковье
Министерство социального развития Московской области