Ветераны СВО посетили экскурсию на производство оборудования в Одинцовском округе

Участники специальной военной операции посетили предприятие «Зенит Ритейл Солюшнс», расположенное в поселке Малые Вяземы Одинцовского округа, и познакомились с работой производителя торгового оборудования в рамках проекта «Промышленный туризм». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках экскурсии они посетили производственные цеха, узнали о вакансиях, которые позволят начать новую карьеру после завершения военной службы. В компании также адаптируют рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья и обучают сотрудников даже без опыта.

Напомним, что с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников СВО в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.