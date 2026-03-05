Ветераны СВО посетили первый в стране завод по энергоутилизации отходов в Воскресенске

Ветераны СВО, участвующие в программе профессиональной переподготовки МГИМО, посетили первый в стране завод по энергоутилизации отходов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Выездной семинар прошел на предприятии «Энергия из отходов» Ростеха в Воскресенске. С конца 2024 года завод переработал 750 тыс. тонн отходов.

В рамках мероприятия участникам рассказали о работе предприятия, представили зону разгрузки и отходный бункер и другие помещения. Также обсудили применение подобных технологии в разных регионах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в совещании по организации помощи участникам СВО.