Ветераны СВО посетили с экскурсией хлебопекарное производство в Павловском Посаде

Ветераны СВО в рамках проекта «Промышленный туризм» посетили с экскурсией хлебопекарное производство в Павловском Посаде. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, экскурсию провели на предприятии ООО «КОМПАНИЯ ГРЕНКОВЪ». В ее рамках ветераны увидели весь цикл изготовления хлебобулочных изделий и обсудили с руководством перспективы трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в совещании по организации помощи участникам СВО. В его рамках он рассказал об оказании бойцам социальной и медицинской помощи.