Ветераны СВО посетили с экскурсией производство медоборудования в Дубне

Ветераны специальной военной операции посетили с экскурсией производство медицинского оборудования в Дубне. Поездка была организована в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева бойцы и их семьи посещают подмосковные предприятия, чтобы больше узнать о специальностях и технологиях.