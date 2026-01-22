Ветераны СВО посетили с экскурсией производство медоборудования в Дубне
Фото: [Ассоциация Ветеранов СВО]
Ветераны специальной военной операции посетили с экскурсией производство медицинского оборудования в Дубне. Поездка была организована в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева бойцы и их семьи посещают подмосковные предприятия, чтобы больше узнать о специальностях и технологиях.
В Дубне экскурсию провели за заводе WestMedGroup. Компания разрабатывает и производит системы медицинского газоснабжения и палатного оборудования.
В ходе визита бойцы ознакомились с производственными процессами, узнали об условиях труда и возможностях развития карьеры.
