Ветераны СВО посетили с экскурсией производство медоборудования в Дубне

В Дубне для участников СВО провели экскурсию на заводе медоборудования

Фото: [Ассоциация Ветеранов СВО]

Ветераны специальной военной операции посетили с экскурсией производство медицинского оборудования в Дубне. Поездка была организована в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева бойцы и их семьи посещают подмосковные предприятия, чтобы больше узнать о специальностях и технологиях.

В Дубне экскурсию провели за заводе WestMedGroup. Компания разрабатывает и производит системы медицинского газоснабжения и палатного оборудования.

В ходе визита бойцы ознакомились с производственными процессами, узнали об условиях труда и возможностях развития карьеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки участников СВО реализуются в регионе.

