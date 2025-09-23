Ветеринарная горячая линия Подмосковья с начала сентября приняла около 1,7 тыс. звонков
На горячую линию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по вопросам ветеринарии с начала сентября поступило около 1,7 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что большую часть звонков — свыше 1 тыс. — принял голосовой помощник «Вита».
Чаще всего владельцев домашних животных интересуют вопросы записи на прием, поиска ветстанции, вакцинации и оформления документов для перевозки питомца. Таких обращений поступило 170, 140, 76 и 46 соответственно.
Номер горячей линии — 8 (495) 668-01-25.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе создана целая экосистема голосовых помощников.