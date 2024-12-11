Ветеринарный контроль оцифровали в Московской области

Комплексный сервис для взаимодействия бизнеса с органами контроля, который размещен на региональном портале госуслуг, дополнили ветеринарным видом федерального надзора. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Еще одна бизнес-сфера получила возможность в электронном виде обмениваться документами с контролирующими органами и в онлайн-режиме записываться на консультации и профилактические визиты. Это удобно и легко», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, в общей сложности сервис охватывает 45 видов надзора, с момента запуска 2022 году им воспользовались более 32 тысяч раз. Он размещен в разделе «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.