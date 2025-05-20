Ветеринары оказали помощь лосенку, которого сбила машина в Истре

Специалисты ветеринарной службы оказали помощь лосенку, которого сбил автомобиль в Истре. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что его состояние здоровья находится на контроле. Представители прокуратуры продолжают проводить проверку по факту несвоевременного реагирования специальных служб на происшествие.

Инцидент произошел вечером 18 мая на седьмом километре дороги «ММК» Павловская Слобода — Нахабино». На участке легковой автомобиль сбил лося. Животное серьезно пострадало, но специализированные службы не оказали ему своевременную помощь.