Ветеринары Подмосковья помогли птенцу неясыти, который не мог летать

Специалисты Дмитровской ветеринарной станции спасли совенка, который из-за перелома не мог двигаться. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В учреждение попал птенец неясыти — краснокнижной совы. Врачи направили пернатого пациента на рентген-диагностику и обнаружили перелом малой берцовой кости левой конечности. Чтобы стабилизировать состояние совенка, ветеринары наложили ему шину.

Как отметили в министерстве, серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы. При этом она широко распространена в Подмосковье.

Ранее в Минэкологии Подмосковья призвали жителей не трогать слетков. В ведомстве отметили, что в связи с теплой погодой в регионе уже начали гнездоваться различные виды сов.