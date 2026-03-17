Ветеринары Подмосковья рассказали, как защитить питомца от весенних клещей

Подмосковные ветеринары рассказали жителям Подмосковья, как защитить питомцев от клещей в весенний период. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, рекомендуется использовать специальные защитные средства. Это могут быть капли на холку, спреи, шампуни, ошейники и таблетки, отпугивающие паразитов.

После прогулки нужно тщательно осмотреть животное, в особенности уделить внимание лапам, зоне за ушами, шее и участке под хвостом. Если на коже обнаружен клещ, его следует аккуратно удалить с помощью пинцета выкручивающими движениями.

В последующие дни важно внимательно следить за самочувствием питомца. Если он стал вялым и менее активным, начал отказываться от еды, следует незамедлительно отвезти его к ветеринару.

Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье за месяц вакцинировали почти 19 тыс. домашних животных.