Ветеринары Подмосковья с начала года вакцинировали более 81 тыс. кошек и собак

В Подмосковье с начала текущего года ветеринары вакцинировали более 81 тыс. кошек и собак. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, с января специалисты поставили прививки от различных вирусов и инфекций 50 тыс. собак и 31,6 тыс. кошек. На бюджетной основе было проведено более 54 тыс. вакцинаций от бешенства.

Как напомнили в министерстве, регулярная вакцинация необходима для обеспечения здоровья домашнего питомца и безопасности семьи, в которой он живет.

Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно по номеру единого ветеринарного кол-центра: 8 (495) 668-01-25 или через сайт госуслуг региона. Кроме того, в области организованы выездные вакцинации.

Ранее подмосковные ветеринары рассказали, что делать, если домашнее животное укусила змея.