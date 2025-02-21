Ветеринары Подмосковья в 2024 году привили от коронавирусного энтерита 20 тыс. собак

Подмосковные ветеринары за прошлый год вакцинировали от коронавирусного энтерита порядка 20 тыс. собак. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Коронавирусный энтерит — это опасное инфекционное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт животного.

Основные симптомы болезни — апатия, снижение аппетита или отказ от еды. При острой форме — рвота, лихорадка, анорексия и общая интоксикация.

Вакцинация является самым эффективным способом защиты питомца от заражения. В государственных ветклиниках региона животных вакцинируют препаратами «Мультикан».

Ранее в министерстве сообщили, что по итогам прошлого года указанными препаратами были вакцинированы около 20 тыс. собак.