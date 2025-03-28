Ветеринары в Подмосковье спасли парализованную беременную козу и ее козленка

Специалисты Дмитровской ветеринарной станции спасли парализованную беременную козу редкой породы и ее козленка. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За помощью ветеринаров обратился владелец козы редкой валлийской породы. Животное было парализовано и к тому же оказалось беременным.

Специалисты назначили рогатой пациентке строгое лечение и уход. Состояние животного находилось на контроле врачей в течение трех месяцев. В результате коза дала здоровое потомство и постепенно начала вставать на ноги.

Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары помогли птенцу неясыти, который не мог летать.