Входные группы 2,5 тыс. МКД отремонтировали в Подмосковье за месяц

За август в регионе провели ремонт входных групп 2,5 тыс. МКД, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За ходом работ следили инспекторы ведомства. В рамках ремонта специалисты ликвидировали повреждения дверей и ступеней, привели в порядок козырьки и перила, провели покрасочные работы.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Зарайск проверил ход капремонта на местных очистных сооружениях.