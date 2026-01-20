Видновская клиническая больница в 2025 году получила 77 единиц нового оборудования. Это аппараты для диагностики и мониторирования, проведения операций, реабилитации.

По итогам прошлого года больницам Подмосковья передали 145 единиц нового видеоэндоскопического оборудования, рассказали до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, больница Видного получила аппараты УЗИ экспертного класса, электрокардиографы, оборудование для проверки и лечения зрения, приборы для проверки слуха, наркозно-дыхательные аппараты, мониторы для контроля состояния пациента во время операций, инструменты для проведения сложных операций, физиотерапевтическую технику.

В 2026 году учреждению планируется передать еще 99 единиц нового оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе крупных медицинских объектов региона, в том числе ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске.