Секретарь зарайского отделения партии «Единая Россия» Виктор Петрущенко проверил ход капремонта стадиона в Зарайске и возведения новой дороги в селе Малое Еськино. Работы ведутся в рамках Народной программы партии.

На стадионе было полностью демонтировано старое покрытие и началась укладка нового. Также здесь обустраивают современное футбольное поле с искусственным покрытием. Кроме того, на объекте создадут беговые дорожки с амортизирующим покрытием, новые трибуны, раздевалки с душевыми, дополнительное освещение.

Работы на стадионе планируется завершить к концу сентября.

Новая дорога в Малом Еськино свяжет жителей населенного пункта с основной инфраструктурой. Строительные работы завершатся к 1 сентября.

