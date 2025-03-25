Вице-губернатор о проекте «Герои Подмосковья»: он поможет участникам СВО проявить себя в мирное время

Кадровая программа «Герои Подмосковья» позволит участникам специальной военной операции выбрать интересующее направление в обучении и работе, чтобы проявить себя в новой сфере в мирное время. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

«Современные реалии таковы, что, возможно, именно этот опыт поможет им проявить себя „на гражданке“, даст возможность находить такие пути решения „мирных“ проблем, которые мы просто не видим», — сказала Нагорная.

По ее словам, участниками программы хотят стать уже 538 человек, 257 из них являются действующими участниками СВО. Она уточнила, что заявки направляют жители Москвы и области, а также других регионов России.

Проект позволяет военным получить новые знания и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере, подать заявку на участие можно до 30 апреля. Для этого у действующих или бывших бойцов спецоперации должны быть диплом о высшем образовании и гражданство России. Обучение пройдет бесплатно, по его итогам лучшие военные смогут получить работу или будут зачислены в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что программу запустил по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.