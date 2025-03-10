Вице-губернатора Хромушина назначили советником губернатора Подмосковья

Вице-губернатора правительства Московской области Евгения Хромушина перевели на должность советника губернатора Московской области Андрея Воробьева в ранге министра. Об этом Воробьев сообщил в ходе оперативного совещания с членами правительства и главами округов.

«У нас вышел на работу Евгений Акимович. Вы продолжите заниматься всем важным, чем вы занимались, в ранге советника губернатора», — сказал Воробьев.

По его словам, они будут сопровождать юридические и практические стороны вопросов, которые касаются модернизации систем тепло-, энерго- и водоснабжения.

Хромушина назначили вице-губернатором региона в сентябре 2024 года, он курировал деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Министерства энергетики Московской области, а также Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.