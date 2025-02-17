Вице-премьер Республики Алтай высоко оценил работу службы скорой помощи Подмосковья

Дмитрий Хубезов ознакомился с работой станции скорой помощи Подмосковья

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Фото: [Медиасток.рф]

Зампред правительства и министр здравоохранения Республики Алтай, главный внештатный специалист Минздрава РФ по первой помощи Дмитрий Хубезов высоко оценил работу Московской областной станции скорой помощи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Хубезов провел в Красногорске мастер-класс для инструкторов по оказанию первой помощи. Помимо стандартов первой помощи участникам рассказали о распределении пострадавших на группы по их нуждаемости в случае ЧС. Кроме того, были рассмотрены элементы тактической медицины.

«Коллеги из Подмосковья имеют богатый опыт в управлении и качестве работы, 100%-ная эмпатия. Зона ответственности у Московской областной скорой медицинской помощи просто огромна. Единый диспетчерский центр — настоящее ядро компетенций. Есть чему у вас поучиться», — отметил Хубезов.

Опыт подмосковной службы скорой медицинской помощи будут внедрять на Алтае.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал округам региона 77 новых автомобилей скорой помощи.

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