Вячеслав Духин и представители АО «АБ ИнБев Эфес» обсудили развитие отрасли производства напитков

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин в рамках ПМЭФ провел встречу с руководящим составом ГК АО «АБ ИнБев Эфес». В ходе нее обсудили развитие отрасли производства напитков.

Компания объединяет 11 пивоваренных и три солодовенных завода. В подмосковном Клину расположен один из ее крупнейших заводов. Сейчас компания активно развивает направление безалкогольных напитков.

«Такие крупные заводы стимулируют развитие регионального агропрома — создаются рабочие места на производстве и в смежных отраслях: сельском хозяйстве, торговле, логистике. Также растет экспортный потенциал — в прошлом году объемы поставок продукции Клинского завода увеличились на 7% к 2023 году. Мы слышим бизнес, поэтому нам важно создавать условия в регионе. У нас в сфере АПК действуют льготные инвесткредиты, субсидии на компенсацию затрат, налоговые преференции», — отметил Духин.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

По итогам прошлого года производственные мощности Клинского завода достигли 2,7 млн гектолитров. За пять месяцев 2025-го объем выпуска вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Значительная часть приходится на растущую категорию безалкогольной продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации производства на заводах «ПепсиКо Холдингс».