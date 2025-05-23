Владельцы 1,6 тыс. питомцев приняли участие в акции по чипированию и вакцинации в парках Подмосковья
В парках Подмосковья вакцинировали и чипировали 1,6 тыс. питомцев
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В подмосковных парках зарегистрировали, чипировали и вакцинировали около 1,6 тыс. домашних питомцев. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Акция проводится в 48 парках региона с конца апреля. В ее рамках на территориях парков работают мобильные офисы Государственной ветеринарной службы.
В общей сложности таким образом были зарегистрированы 578 животных. Чипировали 451 питомца. Вакцинацию прошли 565 домашних любимцев.
Ранее в областном Минтрансе рассказали жителям Подмосковья, как перевозить домашних животных в автобусах «Мострансавто».