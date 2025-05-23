Жителям Подмосковья рассказали о правилах перевозки домашних животных в автобусах Мострансавто

Жители и гости Подмосковья могут перевозить домашних животных в автобусах АО «Мострансавто», однако при этом им нужно соблюдать определенные правила. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, бесплатно можно провозить собак карликовых пород на руках или в составе ручной клади, а также собак-поводырей. При этом они должны быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком. Другие питомцы должны находиться в клетках, сумках или контейнерах, размеры которых в сумме не превышают 120 см.

Собак средних и больших размеров можно перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд питомца в этом случае оплачивается дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади. В компании добавили, что животные не должны пачкать салон транспортного средства и мешать другим пассажирам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.